Mondiale Rally - Rally Finlandia, Tänak torna alla vittoria (Di domenica 7 agosto 2022) Secondo successo stagionale per Ott Tänak e la Hyundai: dopo l'affermazione al Rally Sardegna dello scorso giugno, il pilota estone è tornato alla vittoria conquistando il Rally di Finlandia a bordo della sua i20 N lasciandosi alle spalle i due piloti di casa Rovanperä e Lappi. La luce in fondo al tunnel. Nonostante le difficoltà incontrante all'inizio della competizione complice un feeling non perfetto con la sua vettura - Ott Tänak è riuscito a imporre il proprio ritmo all'ottava prova del Mondiale Rally 2022. Approfittando di un inizio claudicante del leader della classifica, costretto venerdì a fare da battistrada, Ott Tänak è riuscito a costruire ...

