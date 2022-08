L’erede di Dumfries all’Inter: ‘scontro’ tra Inzaghi e la società (Di domenica 7 agosto 2022) Per preservarsi dalla partenza in extremis di Dumfries, Inzaghi avrebbe già scelto il suo sostituto, ma la dirigenza sarebbe di un’altra idea Dopo una prima parte di mercato decisamente promettente… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 7 agosto 2022) Per preservarsi dalla partenza in extremis diavrebbe già scelto il suo sostituto, ma la dirigenza sarebbe di un’altra idea Dopo una prima parte di mercato decisamente promettente… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

infoitsport : Inter, individuato l'erede di Dumfries: in pole c'è Singo del Torino - FcInterNewsit : SI - Individuato l'erede in caso di partenza di Dumfries: in pole c'è il granata Singo - clubdoria46 : L'#Inter ha già trovato l'erede di #Dumfries? - fcin1908it : Inter, chi l’erede di Dumfries? “C’è un nome a Barcellona che sembra inavvicinabile” -