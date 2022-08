La scuola italiana dei portieri, un gioiello da rivalorizzare (Di domenica 7 agosto 2022) Roma, 7 ago – Ci sono un francese, uno sloveno e un polacco. L’italiano non c’è, o meglio: è a Parigi, dove ha appena passato una stagione a scaldare le panchine transalpine. Nel paese di Zoff e Buffon le tre principali candidate allo scudetto – Milan, Inter e Juventus – affideranno la titolarità della propria porta a un profilo straniero. Come le strisciate, anche nella capitale: i numeri uno di Roma e Lazio saranno due portoghesi, Rui Patricio e Maximiano. “L’evoluzione” del ruolo Nel corso degli anni il ruolo dell’estremo difensore si è trasformato. Sull’esempio sudamericano uno dei primi in Europa a “lavorare” sui piedi dei portieri è stato Guardiola. In Italia, con risultati decisamente differenti, Sarri. Particolari non da poco: il calcio dell’America latina ha un concetto di pressing diverso dal nostro, il miglior Barcellona di sempre schierava tra i pali ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 7 agosto 2022) Roma, 7 ago – Ci sono un francese, uno sloveno e un polacco. L’italiano non c’è, o meglio: è a Parigi, dove ha appena passato una stagione a scaldare le panchine transalpine. Nel paese di Zoff e Buffon le tre principali candidate allo scudetto – Milan, Inter e Juventus – affideranno la titolarità della propria porta a un profilo straniero. Come le strisciate, anche nella capitale: i numeri uno di Roma e Lazio saranno due portoghesi, Rui Patricio e Maximiano. “L’evoluzione” del ruolo Nel corso degli anni il ruolo dell’estremo difensore si è trasformato. Sull’esempio sudamericano uno dei primi in Europa a “lavorare” sui piedi deiè stato Guardiola. In Italia, con risultati decisamente differenti, Sarri. Particolari non da poco: il calcio dell’America latina ha un concetto di pressing diverso dal nostro, il miglior Barcellona di sempre schierava tra i pali ...

