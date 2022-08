Inter, il piano di Marotta: le due cessioni per ‘salvare’ i big (Di domenica 7 agosto 2022) Beppe Marotta ha un piano per evitare cessioni di giocatori importanti dell’Inter. Due cessioni in programma L’Inter si prepara ad una stagione particolare, da seconda in classifica e di fatto sconfitta nella lotta allo Scudetto. Lo scorso anno ha avuto la meglio il Milan nella volata al titolo, con i nerazzurri che si sono fermati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 agosto 2022) Beppeha unper evitaredi giocatori importanti dell’. Duein programma L’si prepara ad una stagione particolare, da seconda in classifica e di fatto sconfitta nella lotta allo Scudetto. Lo scorso anno ha avuto la meglio il Milan nella volata al titolo, con i nerazzurri che si sono fermati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FcInterNewsit : Inter-DigitalBits, clima pesante: nessun cenno ai nerazzurri nelle strategie future, i tifosi protestano - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Mercato Inter, per la difesa Inzaghi ha fatto questo nome. Sarebbe difficile dire no… - Revenge810 : È tutto quello che non va fatto ma lo fanno ma fare cassa con giocatori che hai preso a zero tipo De Vreij e Chalan… - Luxgraph : Inter, Pinamonti e Casadei in uscita: si completa il piano salva big - fcin1908it : Mercato Inter, per la difesa Inzaghi ha fatto questo nome. Sarebbe difficile dire no… -