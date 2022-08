Gli esperti fanno esplodere il giocatore “atroce” del Liverpool mentre Klopp inizia la stagione con un pareggio (Di domenica 7 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Diversi esperti hanno criticato il difensore del Liverpool Trent Alexander-Arnold per il suo ruolo nel primo gol del Fulham sabato pomeriggio. I Reds sono arrivati ??due volte da un gol in meno per salvare un punto nel pareggio per 2-2 al Craven Cottage con Aleksandar Mitrovic che ha segnato una doppietta per il Fulham. Mitrovic ha aperto il suo conto per la stagione al 32? quando una bella manovra sulla sinistra si è conclusa con Kenny Tete che ha incrociato per il suo compagno di squadra serbo, che ha svettato sopra Alexander-Arnold per andare a casa. Gossip sul trasferimento: il Man Utd si avvicina alla stella del Bayern ma affronta la concorrenza del Liverpool; Scambio di De Jong È stato troppo facile per Mitrovic segnare e diversi esperti ... Leggi su justcalcio (Di domenica 7 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Diversihanno criticato il difensore delTrent Alexander-Arnold per il suo ruolo nel primo gol del Fulham sabato pomeriggio. I Reds sono arrivati ??due volte da un gol in meno per salvare un punto nelper 2-2 al Craven Cottage con Aleksandar Mitrovic che ha segnato una doppietta per il Fulham. Mitrovic ha aperto il suo conto per laal 32? quando una bella manovra sulla sinistra si è conclusa con Kenny Tete che ha incrociato per il suo compagno di squadra serbo, che ha svettato sopra Alexander-Arnold per andare a casa. Gossip sul trasferimento: il Man Utd si avvicina alla stella del Bayern ma affronta la concorrenza del; Scambio di De Jong È stato troppo facile per Mitrovic segnare e diversi...

