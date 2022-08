Covid Cina, lockdown su isola Hainan: 80mila turisti ‘in trappola’ (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Circa 80mila turisti sono ”in trappola”, sull’isola tropicale di Hainan in Cina, dopo che le autorità di Pechino hanno imposto un rigido lockdown in seguito alla scoperta di un focolaio della sottovariante Omicron BA.5.1.3 di Covid-19. Sono 127 i nuovi contagi segnalati sull’isola, di cui 48 nel capoluogo di Sanya. Numeri relativamente piccoli per un’isola sulla quale vivono 9,2 milioni di persone, ma Pechino continua ad applicare la politica del Covid-zero. Le autorità locali hanno affermato che l’epidemia di Hainan è iniziata in un porto di pescatori e probabilmente è emersa da gente del posto che commerciava pesce con pescatori al di fuori della Cina. Le autorità ... Leggi su italiasera (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Circasono ”in trappola”, sull’tropicale diin, dopo che le autorità di Pechino hanno imposto un rigidoin seguito alla scoperta di un focolaio della sottovariante Omicron BA.5.1.3 di-19. Sono 127 i nuovi contagi segnalati sull’, di cui 48 nel capoluogo di Sanya. Numeri relativamente piccoli per un’sulla quale vivono 9,2 milioni di persone, ma Pechino continua ad applicare la politica del-zero. Le autorità locali hanno affermato che l’epidemia diè iniziata in un porto di pescatori e probabilmente è emersa da gente del posto che commerciava pesce con pescatori al di fuori della. Le autorità ...

