Wta San Jose 2022: programma, orari ed ordine di gioco sabato 6 agosto (Di sabato 6 agosto 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 500 di San Jose 2022 per la giornata di sabato 6 agosto. Scendono in campo le due semifinali. Nella prima si affronteranno la sorprendente americana Shelby Rogers e la russa Veronika Kudermetova, che ha fatto fuori niente meno che Ons Jabeur ai quarti di finale. Nella seconda luci puntate sull’altra russa Daria Kasatkina e sulla spagnola Paula Badosa. Di seguito il programma completo con tutti gli orari nel dettaglio. programma COMPLETO STADIUM (INIZIO ALLE ORE 22:00 ITALIANE) DOUBLE MATCHNon prima delle ore 00:00: Rogers vs (9) KudermetovaNon prima delle ore 03:00: (7) Kasatkina vs (2) BadosaA seguire: DOUBLE MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Il, glie l’didel torneo Wta 500 di Sanper la giornata di. Scendono in campo le due semifinali. Nella prima si affronteranno la sorprendente americana Shelby Rogers e la russa Veronika Kudermetova, che ha fatto fuori niente meno che Ons Jabeur ai quarti di finale. Nella seconda luci puntate sull’altra russa Daria Kasatkina e sulla spagnola Paula Badosa. Di seguito ilcompleto con tutti glinel dettaglio.COMPLETO STADIUM (INIZIO ALLE ORE 22:00 ITALIANE) DOUBLE MATCHNon prima delle ore 00:00: Rogers vs (9) KudermetovaNon prima delle ore 03:00: (7) Kasatkina vs (2) BadosaA seguire: DOUBLE MATCH SportFace.

OA_Sport : WTA San José 2022: arriva il tempo delle semifinali, con Paula Badosa principale favorita. La rimonta di Daria Kasa… - TENIPOcom : WTA 500 San Jose - Hard (Quarterfinal) Shelby Rogers (USA) def. Amanda Anisimova (USA) 6-4 6-4 - TOSADORIDANIELA : RT @LorenzoAndreol4: In diretta su @SuperTennisTv al commento di Jabeur [3] vs Kudermetova [9], secondo quarto di finale del Wta 500 di San… - LorenzoAndreol4 : In diretta su @SuperTennisTv al commento di Jabeur [3] vs Kudermetova [9], secondo quarto di finale del Wta 500 di San Jose @MubadalaSVC - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Kasatkina vs Sabalenka, quarti di finale del Wta 500 di San Jose -