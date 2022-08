Ultime Notizie Roma del 06-08-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in primo piano Latina simulata attacchi contro Taiwan nel terzo giorno di esercitazioni militari su vasta scala intorno all’Isola e quanto sostiene il Ministero della Difesa di Taipei a Fernando che sono stati rilevati oggi diversi caccia navi dell’esercito Popolare di liberazione intorno allo stretto con alcuni che hanno attraversato la linea mediana in un’azione di possibile attacco simulato le forze armate della Repubblica di Cina il nome ufficiale di Taiwan utilizzato si legge in una nota trasmissione di allerta aerei navi militari di pattuglia e sistemi missilistici terrestri in risposta a questa situazione andiamo a Gaza prosegue con grande intensità e confrontarmi Israele la diade islamica iniziato ieri dopo giorni di elevata attenzione con l’uccisione di un ...