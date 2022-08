Spalletti | “Siamo in evoluzione | c’è ancora qualcosa da sistemare”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 6 agosto 2022) È da poco terminata la sesta e ultima amichevole del ritiro estivo del Napoli: allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0 contro l’Espanyol. In serata, la squadra lascerà l’Abruzzo e farà ritorno a Napoli: tra nove giorni c’è Verona-Napoli, prima giornata del campionato di Serie A. Il match di stasera ha visto un Napoli più propositivo nel primo tempo, ma mai realmente pericoloso. Napoli Espanyol Al termine del match, il mister Lucianoha analizzato il match ai microfoni del canale ufficiale del club: queste le sue parole. “Bilancio generale? Abbiamo fatto quello che dovevamo: abbiamo avuto pochi infortuni, abbiamo trovato squadre che si sono chiuse e, come quella di stasera, ci hanno dato battaglia con molti falli e molta aggressività, così ciallenati alla garra vera. Dobbiamo ...