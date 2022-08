“Si sono già separati”. L’estate dei vip cancella un’altra coppia: l’addio dopo appena 9 mesi di fidanzamento (Di sabato 6 agosto 2022) La notizia più brutta è ormai ufficiale. un’altra coppia si è sfasciata in questa turbolenta estate di gossip, che sta davvero decimando le relazioni sentimentali di personaggi famosi. A dirsi addio sono stati Ilary Blasi e Francesco Totti, pare anche Claudio Amendola e Francesca Neri e ultimi in ordine di tempo, prima di questa nuova rottura, Fabio Rovazzi e la sua Karen. Ma ora a lasciarsi sono anche Kim Kardashian e Pete Davidson, dopo aver vissuto una storia amorosa davvero di breve durata. C’erano già state voci non positive nel recente passato, ma ora pure l’ufficialità su Kim Kardashian e Pete Davidson è arrivata. Parlando di Amendola e Neri, il sito Dagospia non ha scritto un articolo lunghissimo, ma è stato molto chiaro su ciò che sarebbe successo tra Claudio Amendola e Francesca Neri: “La ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 agosto 2022) La notizia più brutta è ormai ufficiale.si è sfasciata in questa turbolenta estate di gossip, che sta davvero decimando le relazioni sentimentali di personaggi famosi. A dirsi addiostati Ilary Blasi e Francesco Totti, pare anche Claudio Amendola e Francesca Neri e ultimi in ordine di tempo, prima di questa nuova rottura, Fabio Rovazzi e la sua Karen. Ma ora a lasciarsianche Kim Kardashian e Pete Davidson,aver vissuto una storia amorosa davvero di breve durata. C’erano già state voci non positive nel recente passato, ma ora pure l’ufficialità su Kim Kardashian e Pete Davidson è arrivata. Parlando di Amendola e Neri, il sito Dagospia non ha scritto un articolo lunghissimo, ma è stato molto chiaro su ciò che sarebbe successo tra Claudio Amendola e Francesca Neri: “La ...

borghi_claudio : @Anna2Ary @molumbe Scusi eh, non sono ancora partiti e già la Donato li ha mollati, Fusaro pure, secondo me non han… - matteosalvinimi : Le telecamere negli asili e nelle case di riposo contro abusi e violenze sono da mettere subito! I soldi ci sono gi… - Agenzia_Ansa : 'Entro 24 ore sarà emanata una circolare del Ministero sulle modalità ed i criteri per la vaccinazione, e le prime… - freelikethemoon : Sono le 12:30 e io ho già fatto 5 ore di lavoro poi pomeriggio ne devo fare altre 3 sono già stufaaa - raffaelaqu : RT @myfruit: #Myfruit: agosto con i replay, in attesa di un #autunno on air. Sono già pianificati i prossimi #webinar di -