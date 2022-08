Rimossi ombrelloni, lettini e sdraio abusivi Blitz sulle spiagge libere di Follonica (Di sabato 6 agosto 2022) Proseguono anche nel periodo caldo della stagione estiva i controlli della Guardia Costiera lungo il litorale. I militari del Circondario Marittimo che comprende anche Follonica, hanno contribuito in ... Leggi su lanazione (Di sabato 6 agosto 2022) Proseguono anche nel periodo caldo della stagione estiva i controlli della Guardia Costiera lungo il litorale. I militari del Circondario Marittimo che comprende anche, hanno contribuito in ...

CDNewsCalabria : Cetraro, rimossi ombrelloni e sdraio lasciate abusivamente lungo il litorale - Cosenza2punto0 : Cetraro, rimossi ombrelloni e sdraio lasciate abusivamente lungo il litorale - CosenzApp : Da Cetraro a Sangineto, i “furbetti” del posto in prima fila. Rimossi ombrelloni e sdraio - LouiseCrown_ : RT @SardegnaG: #Spiagge libere in #Sardegna: sequestrati ombrelloni e sdraio a San Teodoro - Blitz della Guardia Costiera a Lu Impostu - ri… - caterinacorda1 : RT @SardegnaG: #Spiagge libere in #Sardegna: sequestrati ombrelloni e sdraio a San Teodoro - Blitz della Guardia Costiera a Lu Impostu - ri… -