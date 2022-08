Raspadori Napoli, intesa col Sassuolo lontana (Di sabato 6 agosto 2022) Gli azzurri vorrebbe fin da subito chiudere la trattativa Raspadori, ma c’è distanza tra i partenopei e le richieste del Sassuolo Il Napoli vorrebbe chiudere per Raspadori, ma ancora non si sono sciolti alcuni nodi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri e il Sassuolo sono lontani dall’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Gli azzurri vorrebbe fin da subito chiudere la trattativa, ma c’è distanza tra i partenopei e le richieste delIlvorrebbe chiudere per, ma ancora non si sono sciolti alcuni nodi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri e ilsono lontani dall’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

