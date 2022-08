Pierpaolo Pretelli | l’annuncio per i fan della Sicilia | “Non mancate” VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di sabato 6 agosto 2022)è arrivato inper un nuovo ed imperdibile evento: l’ex gieffino rilascia un annuncio sui social per i fanè un vulcano di energia. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, l’ex gieffino non si è più fermato lavorando su nuovi ed esclusivi progetti in giro per l’Italia. La sua brillante carriera ha subito un enorme evoluzione e nel frattempoha raggiunto sempre più notorietà. Dal lanciosua prima hit la scorsa estate dal titolo “L’estate più calda”, il buonha riscosso un clamoroso successo volando verso nuove avventure. Dalla partecipazione al talent “Tale e Quale Show” passando per la trasmissione televisiva “Domenica In”, fino ad arrivare all’esordito in radio come speaker ...