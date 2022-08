Partono bene Sudafrica e Australia, All Blacks ancora k.o., è crisi senza fine (Di sabato 6 agosto 2022) Parte nel segno di Sudafrica e di Australia il Rugby Championship dell'emisfero sud. A Nelspruit, gli Springboks campioni del mondo in carica hanno sconfitto per 26 - 10 gli All Blacks. Prosegue ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 agosto 2022) Parte nel segno die diil Rugby Championship dell'emisfero sud. A Nelspruit, gli Springboks campioni del mondo in carica hanno sconfitto per 26 - 10 gli All. Prosegue ...

