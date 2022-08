Palinsesto Canale 5 | i grandi ritorni di settembre 2022

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 6 agosto 2022) L’Estate sta finendo e i programmi che ci terranno compagnia tutto l’anno stanno per ritornare. Scopriamo che cos’ha in mente Mediaset per ildi/2023.5: dall’inizio diriprende la programmazione Siamo ad agosto e Mediaset ha ormai stabilito le date di partenza dei suoi programmi principali. La rete dopo numerosi dubbi su eventuali anticipi o procrastinazioni a causa delle Elezioni del 25, ripartirà dai suoi programmi d’informazione e gossip come Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso, e Mattino Cinque, che alla guida vede Federica Panicucci. Entrambi andranno in onda dal 5. Maria De Filippi ritornerà sui nostri schermi il 17con Tu Si Que Vales, mentre Amici e Uomini e Donne ...