"Non è un accordo di governo". L'autogol di Letta in preda al panico (Di sabato 6 agosto 2022) Il leader del Pd ammette che l'intesa con Si-Verdi non è per governare insieme. A sinistra tutti uniti per il terrore di perdere poltrone. Salvini attacca: "Senza vergogna" Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 agosto 2022) Il leader del Pd ammette che l'intesa con Si-Verdi non è per governare insieme. A sinistra tutti uniti per il terrore di perdere poltrone. Salvini attacca: "Senza vergogna"

berlusconi : L’accordo fra Calenda e Letta dimostra quello che abbiamo sempre detto: non vi è spazio per una terza forza di cent… - Rinaldi_euro : Loro invece sono talmente incapaci che non riescono neanche a mettersi d’accordo! Figuriamoci dopo le elezioni…?????? - RaphaelRaduzzi : Due parole sul naufragio dell'accordo con Paragone. Non è un problema di etichette (fascisti, comunisti, ecc.) ma d… - DeodatoRibeira : RT @RadioRadioWeb: 'Non è mai successo che gli adempimenti elettorali andassero fatti a ferragosto. Non vogliono aree politiche, non voglio… - sonoViolet : RT @fontaniniandre1: @SI_sinistra Eccovi nel centro-destra di #Letta e #Calenda, il tutto per un accordo sui seggi. E non dite che non avev… -