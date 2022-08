MotoGP su TV8, GP Gran Bretagna 2022: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche (Di sabato 6 agosto 2022) L’odierna giornata di sabato 6 agosto sarà utilizzata per determinare le griglie di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna del Motomondiale. Verrebbe da dire che, in MotoGP, conviene NON segnare la pole position! Difatti, l’ultima volta in cui la gara di Silverstone è stata vinta dal pilota scattato dalla prima casella, risale addirittura al 2014, uno degli anni di maggior dominio di Marc Marquez. Dal 2015 in poi, invece, il poleman si è sempre dovuto inchinare a qualcuno partito dietro di lui. Intanto vedremo se proseguirà l’egemonia della Ducati in qualifica. Quest’anno la Casa di Borgo Panigale è risultata la più rapida sul giro secco in 8 gare su 11. Tuttavia, allargando il campo al 2021, va rimarcato come al sabato una Desmosedici abbia messo in fila tutte le avversarie ben 17 volte negli ultimi 22 GP! ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) L’odierna giornata di sabato 6 agosto sarà utilizzata per determinare le griglie di partenza delPremio didel Motomondiale. Verrebbe da dire che, in, conviene NON segnare la pole position! Difatti, l’ultima volta in cui la gara di Silverstone è stata vinta dal pilota scattato dalla prima casella, risale addirittura al 2014, uno degli anni di maggior dominio di Marc Marquez. Dal 2015 in poi, invece, il poleman si è sempre dovuto inchinare a qualcuno partito dietro di lui. Intanto vedremo se proseguirà l’egemonia della Ducati in qualifica. Quest’anno la Casa di Borgo Panigale è risultata la più rapida sul giro secco in 8 gare su 11. Tuttavia, allargando il campo al 2021, va rimarcato come al sabato una Desmosedici abbia messo in fila tutte le avversarie ben 17 volte negli ultimi 22 GP! ...

