Milan, vittoria per 6 - 1 contro Vicenza in amichevole (Di sabato 6 agosto 2022) Il Milan ha battuto per 6 - 1 il Vicenza, squadra che milita in Lega Pro, in un'amichevole giocata allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Dopo l'iniziale vantaggio dei veneti segnato da Rolfini, per i ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) Ilha battuto per 6 - 1 il, squadra che milita in Lega Pro, in un'giocata allo stadio Romeo Menti di. Dopo l'iniziale vantaggio dei veneti segnato da Rolfini, per i ...

tvdellosport : ???? PRE CAMPIONATO, VITTORIA PER IL MILAN Altra prova convincente dei rossoneri di Stefano Pioli, che hanno battut… - marblackbluety : @bbiancawhite lo fanno solo perché così si assicurano una cifra maggiore derivante dalla vittoria dello scudetto or… - marblackbluety : il milan è largamente il favorito per la vittoria dello scudetto, poi ci va la juve per la campagna acquisti fatta… - sportli26181512 : La Gazzetta in prima pagina: 'Milan in pole: venite a prendermi': Spazio nel taglio alto della prima pagina per i r… - InParole : @Since1897J @ZonaBianconeri Molti giornalisti sportivi e addetti ai lavori la danno come super favorita. Non dico s… -