Liti con coltelli e a colpi di sedia nel bar ritrovo di pregiudicati: chiuso (Di sabato 6 agosto 2022) Sedie che volavano, Liti con persone rimaste accoltellate, aggressioni finite al pronto soccorso: di certo non ci si annoiava, nel bar di Riano che il Questore di Roma ha deciso di chiudere per 7 giorni. Sospensione della licenza I Carabinieri della Stazione di Riano hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per 7 giorni, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S, al titolare della società che gestisce un bar nei pressi di via Rianese. I militari, chiamati per ben 7 volte negli ultimi tempi a causa delle Liti avvenute all'interno o all'esterno del bar, hanno relazionato l'accaduto al Questore, che ha emesso il provvedimento. E sempre i carabinieri, anche grazie a mirati servizi di osservazione e altre attività dedicate, hanno appurato che il locale era abituale ritrovo di persone pregiudicate, pericolose per l'ordine ...

