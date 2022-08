Ischia, c’è il primo autovelox fisso: già 1400 multe in 4 giorni (Di sabato 6 agosto 2022) Arriva un autovelox sull’isola d’Ischia e sono già più di mille le sanzioni elevate per violazione ai limiti di velocità. autovelox a Ischia Il dispositivo è stato installato sulla strada litoranea che collega i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola. E in appena quattro giorni sono già oltre 1.400 le violazioni registrate dei limiti di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 6 agosto 2022) Arriva unsull’isola d’e sono già più di mille le sanzioni elevate per violazione ai limiti di velocità.Il dispositivo è stato installato sulla strada litoranea che collega i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola. E in appena quattrosono già oltre 1.400 le violazioni registrate dei limiti di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

teleischia : ISCHIA PONTE. UFFICIO POSTALE: QUANDO SEI COSTRETTO ALLA FILA ANCHE SE NON C’E’ NESSUNO - ecirtaeb_ : C’è un signore, qui a Ischia, che ogni mattina arriva, si sdraia sullo scoglio più lontano dalla riva e va via a qu… - louviis : @Aka7evenreal ischia luglio 2021, ultimo giorno di vacanze, 3 del pomeriggio, in spiaggia c’erano pochissime person… - vminandvkook : Tra una settimana parto e vado ad Ischia con @jjongdelion e @cecilia66141081 c'è qualcuno che sarà lì? Per fare nuove amicizie - StefaniaNegret3 : @LCateno Rosso pomodoro c'è sia Roma che Ischia ieri erano in quello di Roma -

Capri, nella "Zona romantica" il bacio è d'obbligo con tanto di cartello ... in un posto di rara bellezza naturale, con un verde rigoglioso e un fascino straordinario alimentato dallo spettacolo del tramonto con il sole che si tuffa nel mare alle spalle di Ischia. Uno ... Scippi, turista ferita 'Ho i denti spaccati per salvare la borsa' Ma torniamo alla cittadina francese, al suo racconto di quanto avvenuto nella zona del museo: 'Ora sono diretta a Ischia, sempre assieme alla mia famiglia. Tornare in Bretagna, rinunciare a una ... Luciano Pignataro ... in un posto di rara bellezza naturale, con un verde rigoglioso e un fascino straordinario alimentato dallo spettacolo del tramonto con il sole che si tuffa nel mare alle spalle di. Uno ...Ma torniamo alla cittadina francese, al suo racconto di quanto avvenuto nella zona del museo: 'Ora sono diretta a, sempre assieme alla mia famiglia. Tornare in Bretagna, rinunciare a una ... Dove mangiare e cosa comprare a Ischia, l’isola dei sapori