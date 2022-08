Il Napoli presenta la terza maglia (sarà indossata oggi contro l’Espanyol) (Di sabato 6 agosto 2022) Il Napoli presenta la terza maglia con un video sui social. Testimonial sono Ostigard, Kim e Osimhen. La maglia sarà indossata oggi a Castel di Sangro nell’ultima amichevole prima del campionato: la squadra di Spalletti giocherà alle 19 contro l’Espanyol dopo aver giocato contro l’Adana, il Mallorca e il Girona. Il campionato poi per il Napoli partirà il 15 agosto con la trasferta a Verona. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscNapoli) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) Illacon un video sui social. Testimonial sono Ostigard, Kim e Osimhen. Laa Castel di Sangro nell’ultima amichevole prima del campionato: la squadra di Spalletti giocherà alle 19dopo aver giocatol’Adana, il Mallorca e il Girona. Il campionato poi per ilpartirà il 15 agosto con la trasferta a Verona. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC(@officialssc) L'articolo ilsta.

napolista : Il Napoli presenta la terza maglia (sarà indossata oggi contro l’Espanyol) Testimonial sono Ostigard, Kim e Osimhe… - Luckyluciano971 : RT @P3LUSO_C1RO: Quindi #Carnevali si presenta in ritiro del #Napoli per cominciare “Guardi arriviamo a 40 mil e chiudiamo”Non potevano dir… - P3LUSO_C1RO : Quindi #Carnevali si presenta in ritiro del #Napoli per cominciare “Guardi arriviamo a 40 mil e chiudiamo”Non potev… - Luxgraph : Milan, De Ketelaere si presenta: 'Nuovo Kakà? Spero di vincere come lui' - lattealplutonio : @m4leducata se non si presenta così a dicembre a napoli io lo giuro -