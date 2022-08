Giorgia Meloni intervistata su Fox: “Ah no, present non si dice” | VIDEO (Di sabato 6 agosto 2022) “Ah no, present non si dice”. Così Giorgia Meloni durante l’intervista sulla rete americana Fox. Un inglese fluente il suo. Durante l’intervista parla delle prossime elezioni, di quali sono le priorità, soprattutto della possibilità di essere la prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio. Tutto sembra filare liscio, poi due piccole “scivolate” hanno interrotto, per pochissimi istanti, il lungo colloquio con la giornalista. Giorgia Meloni durante l’intervista su Fox: “Ah no, present non si dice” “I sondaggi dicono che FdI potrebbe vincere le elezioni con la coalizione di centrodestra e le nostre regole dicono che il partito che prende più voti può esprimere il presidente del Consiglio. Vedremo quando gli italiani voteranno: ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) “Ah no,non si”. Cosìdurante l’intervista sulla rete americana Fox. Un inglese fluente il suo. Durante l’intervista parla delle prossime elezioni, di quali sono le priorità, soprattutto della possibilità di essere la prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio. Tutto sembra filare liscio, poi due piccole “scivolate” hanno interrotto, per pochissimi istanti, il lungo colloquio con la giornalista.durante l’intervista su Fox: “Ah no,non si” “I sondaggi dicono che FdI potrebbe vincere le elezioni con la coalizione di centrodestra e le nostre regole dicono che il partito che prende più voti può esprimere il presidente del Consiglio. Vedremo quando gli italiani voteranno: ...

