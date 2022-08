Gaza tra Hamas e jihadisti, chi comanda nella Striscia e la guerra con Israele (Di sabato 6 agosto 2022) Israele cattura Bassam a - Saadi, leader Jihad in Cisgiordania: è allerta Sotto tutti i punti di vista, Gaza è una polveriera . Da anni testata d'angolo del fondamentalismo palestinese è de facto di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 agosto 2022)cattura Bassam a - Saadi, leader Jihad in Cisgiordania: è allerta Sotto tutti i punti di vista,è una polveriera . Da anni testata d'angolo del fondamentalismo palestinese è de facto di ...

Tg3web : Raid israeliano nella striscia di Gaza, colpito un palazzo di dieci piani. L'esercito conferma l'uccisione di un le… - rubio_chef : I media sionisti impongono la narrazione secondo cui i carnefici???? di Tel Aviv piagnucolerebbero per un attacco da… - fattoquotidiano : ANNULLATA JUVENTUS-ATLETICO MADRID La decisione degli organizzatori: troppo pericoloso giocare per le due squadre… - Mimmo2607 : RT @francofontana43: Gaza. Omicidio mirato preventivo con drone. Un gioco da ragazzi per Israele. Danni collaterali: 10 morti tra cui una b… - ZitelleArturo : RT @spighissimo: Ed anche oggi a Gaza, con la scusa della lotta al 'terrorismo' gli Israeliani hanno ammazzato 7 persone, tra cui una bambi… -