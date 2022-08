(Di sabato 6 agosto 2022) SanTerme. Avvio non facile per ladi SanTerme, inaugurata da nemmeno un mese e già alle prese con una spiacevole serie di problemi. L’ultimo nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 agosto quando, intorno all’1,30, un gruppo di ragazzi ha avuto la brillante idea di scavalcare i tornelli e i cancelli. Uno di loro avrebbe poi forzato ladella, mandando inglidell’impianto. Risultato: in mattinata laè rimastaper quattro ore (dalle 10 alle 14 circa), in attesa che Leitner – la società che ha costruito il nuovo impianto – provvedesse a ristabilirne il funzionamento. Dal Comune fanno sapere che sono stati acquisiti dei filmati e che saranno consegnati ai ...

BergamoNews.it

A parte l'obiettivo condiviso di sbarrare a Giorgia Meloni la strada chea palazzo Chigi e a ... Calenda lo ha detto, "sein questa direzione si chiude il confronto", gli altri lo hanno ...In particolare i due si erano introdotti nella citata abitazione forzando lad'ingresso ma, disturbati da qualcosa o da qualcuno, si erano poi allontanati senza asportare nulla, dandosi a ... “Forzano la porta e mandano in tilt gli allarmi”: funicolare di San Pellegrino ferma 4 ore Svaligiate le cabine dell’hotel La Torre di Mondello. I ladri sono entrati la scorsa notte e hanno aperto oltre una ventina di strutture in muratura portando via quanto lasciato dai clienti che trasco ...Se luglio sta rivelando un calo delle presenze turistiche a Lecce, non altrettanto sta accadendo per le bande specializzate nel commettere furti nelle case nelle ore centrali della giornata. Tra ...