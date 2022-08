Dua Lipa fan di Mahmood si scatena al suo concerto | “Sei un sogno!”

(Di sabato 6 agosto 2022) Dopo aver dovuto rinviare il suo show a Torre del Lago per problemi di salute, ieri seraè tornato a cantare al Sunny Hill Festival di Pristina,ne organizzato da Duae suo padre Dukagjin. Il vincitore del Festival di Sanremo si è esibito in Kosovo davanti a migliaia di persone e tra il pubblico arsi sulle note di Soldi, Klan e Brividi c’era anche Dua! La popstar ha ballato, ha posato cone poi gli ha anche fatto dei complimenti su Instagram. Video delle storie di Dua: “Ho accettato volentieri l’invito di Dukagjin”. “Ho accettato immediatamente l’invito di Dukagjine dell’Ambasciata italiana a Pristina perché in questo Festival del riscatto, nel Paese più giovane d’Europa. ...

Ieri è stata una giornata speciale per Mahmood : il vincitore del Festival di Sanremo si è esibito al Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo, evento organizzato da Dua Lipa e da suo padre Dukagjin, entrambi britannici ma di origini kosovare, accanto ad artisti come J Balvin, Diplo e DJ Regard. Roma, 6 ago. (askanews) - Dopo il temporaneo stop del suo 'Ghettolimpo Summer Tour' a causa di un'infiammazione alle corde vocali, Mahmood ... Il vincitore del Festival di Sanremo si è esibito al Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo, evento organizzato da Dua Lipa e da suo padre Dukagjin, entrambi britannici ma di origini kosovare