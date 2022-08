Calenda “Con Pd firmato patto credibile, non aggiungerne altri” (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vedo retroscena complicati. Il punto è semplice. Si vince con una proposta credibile di governo, molto chiara nel patto firmato con il Pd. Si perde se si aggiunge un patto contraddittorio rispetto al primo con gente che ha sfiduciato Draghi. Lì eravamo, lì siamo rimasti”. Lo dice, su Twitter, il segretario di Azione, Carlo Calenda. (ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it – L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vedo retroscena complicati. Il punto è semplice. Si vince con una propostadi governo, molto chiara nelcon il Pd. Si perde se si aggiunge uncontraddittorio rispetto al primo con gente che ha sfiduciato Draghi. Lì eravamo, lì siamo rimasti”. Lo dice, su Twitter, il segretario di Azione, Carlo. (ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it – L'articolo proviene da Ildenaro.it.

