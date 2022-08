Calcio europeo, si riparte: giocate le prime partite in 5 campionati (Di sabato 6 agosto 2022) La palla è tornata a rotolare sui campi in erba in giro per il Vecchio Continente. I tifosi sono nuovamente ai loro posti sulle tribune dei rispettivi stadi, pronti a sospingere verso gli obiettivi stagionali i proprio beniamini che vestiranno le maglie dei loro club del cuore. C’è attesa, ovviamente, per conoscere le gesta dei nuovi acquisti del Calciomercato sul terreno di gioco e per riabbracciare, dopo il periodo di stop, i vecchi gladiatori che hanno concluso lo scorso anno. Cinque dei sette campionati più importanti del Calcio europeo hanno preso il via nella giornata di ieri emettendo le primissime, e per certi versi roboanti, sentenze di questi giorni iniziali del mese di agosto. La magia dello sport più famoso e seguito del mondo è tornata a palesarsi in anticipo rispetto alle tabelle di marcia abituali: tutte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 agosto 2022) La palla è tornata a rotolare sui campi in erba in giro per il Vecchio Continente. I tifosi sono nuovamente ai loro posti sulle tribune dei rispettivi stadi, pronti a sospingere verso gli obiettivi stagionali i proprio beniamini che vestiranno le maglie dei loro club del cuore. C’è attesa, ovviamente, per conoscere le gesta dei nuovi acquisti delmercato sul terreno di gioco e per riabbracciare, dopo il periodo di stop, i vecchi gladiatori che hanno concluso lo scorso anno. Cinque dei settepiù importanti delhanno preso il via nella giornata di ieri emettendo le primissime, e per certi versi roboanti, sentenze di questi giorni iniziali del mese di agosto. La magia dello sport più famoso e seguito del mondo è tornata a palesarsi in anticipo rispetto alle tabelle di marcia abituali: tutte ...

bardo1962 : @Marco562017 @Skysurfer72 @DoctorM77 In Italia il mantra è quello del calcio speculativo,(forse al netto della dea… - Grande__Jack80 : @massimozampini @SandroSca È la cronaca Massimo, capisco che ti rovina la narrazione che stai prendendo il nuovo fe… - MilanWorldForum : Sacchi:'Milan e Inter in prima fila. Pioli europeo' Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : Sacchi:'Milan e Inter in prima fila. Pioli europeo' Le dichiarazioni -) - Rturcato83 : RT @ilfoglio_it: Il campione portoghese vive ai margini del Manchester United. E per un motivo o per un altro le altre squadre a lui intere… -