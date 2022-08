Britney Spears svela volevo sposarmi in Chiesa ma non me lo hanno permesso (Di sabato 6 agosto 2022) La cantante Britney Spears confessa sui social, che si sarebbe voluta sposare in Chiesa ma non le sarebbe stato consentito in quanto non è cattolica.A meno di due mesi dal matrimonio celebrato lo scorso giugno, Britney Spears torna a parlare delle nozze con Sam Asghari rivelando che avrebbe voluto sposarsi in una Chiesa cattolica la Leggi su people24.myblog (Di sabato 6 agosto 2022) La cantanteconfessa sui social, che si sarebbe voluta sposare inma non le sarebbe stato consentito in quanto non è cattolica.A meno di due mesi dal matrimonio celebrato lo scorso giugno,torna a parlare delle nozze con Sam Asghari rivelando che avrebbe voluto sposarsi in unacattolica la

