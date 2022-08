ATP Montreal 2022, il nuovo Jannik Sinner si testa sul cemento in vista degli US Open 2022 (Di sabato 6 agosto 2022) Amare il duro lavoro. E’ stato detto più e più volte in ambito sportivo: per eccellere il solo talento non basta, è necessaria una grande voglia di sacrificarsi. Attraverso uno spirito di grande abnegazione, infatti, si possono raggiungere traguardi ambiziosi, miscelando questa componente con doti speciali. Jannik Sinner ha sicuramente nella voglia di allenarsi e di migliorare un aspetto peculiare. Tanti degli addetti ai lavori che l’hanno visto allenarsi l’hanno sempre visto darsi tantissimo da fare sotto questo profilo, essendo spesso il primo ad arrivare al campo e l’ultimo ad andare via. Un ragazzo che vive il tennis a 360° non soltanto relativamente agli aspetti agonistici, ma anche al diletto, avendo la passione di guardarsi un match del passato su Youtube. Ecco che in vista del Masters1000 di ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Amare il duro lavoro. E’ stato detto più e più volte in ambito sportivo: per eccellere il solo talento non basta, è necessaria una grande voglia di sacrificarsi. Attraverso uno spirito di grande abnegazione, infatti, si possono raggiungere traguardi ambiziosi, miscelando questa componente con doti speciali.ha sicuramente nella voglia di allenarsi e di migliorare un aspetto peculiare. Tantiaddetti ai lavori che l’hanno visto allenarsi l’hanno sempre visto darsi tantissimo da fare sotto questo profilo, essendo spesso il primo ad arrivare al campo e l’ultimo ad andare via. Un ragazzo che vive il tennis a 360° non soltanto relativamente agli aspetti agonistici, ma anche al diletto, avendo la passione di guardarsi un match del passato su Youtube. Ecco che indel Masters1000 di ...

