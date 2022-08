Vini, prodotti tipici e concerti: torna “Ardesio DiVino” (Di venerdì 5 agosto 2022) Ardesio. Sabato 6 e domenica 7 agosto tra le vie e le piazze di Ardesio si svolgerà la diciottesima edizione di Ardesio DiVino, la mostra mercato enogastronomica in cui selezionati vignaioli e artigiani del gusto proporranno in assaggio e in vendita i loro Vini e prodotti tipici. La rassegna, anche quest’anno, sarà anticipata il venerdì sera dalla Cena DiVina, alle 21 su prenotazione all’albergo ristorante Da Giorgio, l’appuntamento gourmet che ogni anno inaugura l’evento organizzato dalla Pro Loco Ardesio con il sostegno dell’amministrazione comunale e la collaborazione di Paolo Tegoni, enogastronomo e docente di cultura del vino all’Università di Parma. Protagonisti saranno anche quest’anno selezionati vignaioli e artigiani del gusto provenienti da ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 agosto 2022). Sabato 6 e domenica 7 agosto tra le vie e le piazze disi svolgerà la diciottesima edizione di, la mostra mercato enogastronomica in cui selezionati vignaioli e artigiani del gusto proporranno in assaggio e in vendita i loro. La rassegna, anche quest’anno, sarà anticipata il venerdì sera dalla Cena DiVina, alle 21 su prenotazione all’albergo ristorante Da Giorgio, l’appuntamento gourmet che ogni anno inaugura l’evento organizzato dalla Pro Lococon il sostegno dell’amministrazione comunale e la collaborazione di Paolo Tegoni, enogastronomo e docente di cultura del vino all’Università di Parma. Protagonisti saranno anche quest’anno selezionati vignaioli e artigiani del gusto provenienti da ...

GibelliTiziana : RT @staff_M_Fedriga: Tutto pronto a Premariacco per #CalicidiStelle. Un'occasione immancabile per il tradizionale appuntamento dedicato all… - staff_M_Fedriga : Tutto pronto a Premariacco per #CalicidiStelle. Un'occasione immancabile per il tradizionale appuntamento dedicato… - Leonard94609397 : @Claudio_Piscopo Sarebbe da applicare per i vini esteri, come anche per molti altri prodotti nostrani - AnsaValledAosta : A Aymavilles il secondo evento di 'Vini in vigna'. Il 20 agosto 150 etichette abbinate a prodotti tipici #ANSA - sottiletta76 : RT @Trevisoinfo: Il 5 e 6/8 dalle 20:30 c'è di Calici di Stelle nel Convento di San Francesco a Conegliano: degustazioni di vini e prodotti… -