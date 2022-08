Uno spareggio mondiale | una ragazza suicida | una guerra tra poveri | così è scoppiato il conflitto tra El Salvador e Honduras

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 agosto 2022) Amelia Bolaños ha solo diciott’anni ma già non ha più voglia di vivere. Almeno non in un mondo dove il suo Elpuò perdere 1-0 contro i rivali storici dell’nell’andata degli spareggi per i Mondiali messicani del ‘70. Al triplice fischio lacorre alla scrivania del padre, prende la pistola, se la punta contro, fa fuoco. Il proiettile affonda nella sua carne e le dilania il cuore. È una morte rapida e straziante. Perché trasforma un dolore personale in un presagio collettivo. La data dell’8 giugno 1969 assume i contorti tetri della maledizione. Ai funerali dellanon partecipano amici e parenti, ma una Nazione intera. Sono tutti lì, uno dietro l’atro. Prima il picchetto d’onore dell’esercito. Poi il presidente della Repubblica, i ministri, i membri del governo, i politici semplici. Qualche ...