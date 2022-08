Tuttosport – non è un’Inter per giovani (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 09:01:00 Flash news da Tuttosport: Un sacrificio necessario. Il male minore. L’essere capaci di trovare una soluzione d’emergenza dopo aver capito che i propri piani non sarebbero potuti andare a compimento. L’Inter punta fortemente alla seconda stella. I nerazzurri, dopo aver sfiorato la Tripletta nella scorsa stagione, vogliono essere più che competitivi in campionato. Anzi, sono sicuri di poter dir la loro nella corsa al tricolore. Ecco quindi che Simone Inzaghi, a meno di dieci giorni dall’inizio della Serie A, spinge affinché il suo undici tipo non venga toccato, ossia che nessuno dei suoi fedelissimi lasci Appiano Gentile in questa finestra di calciomercato. Anche la dirigenza è conscia dell’enorme rischio che i nerazzurri correrebbero nel cedere alle lusinghe straniere per Skriniar e Dumfries. Di fatto Bremer era il sostituto ideale dell’ex ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 09:01:00 Flash news da: Un sacrificio necessario. Il male minore. L’essere capaci di trovare una soluzione d’emergenza dopo aver capito che i propri piani non sarebbero potuti andare a compimento. L’Inter punta fortemente alla seconda stella. I nerazzurri, dopo aver sfiorato la Tripletta nella scorsa stagione, vogliono essere più che competitivi in campionato. Anzi, sono sicuri di poter dir la loro nella corsa al tricolore. Ecco quindi che Simone Inzaghi, a meno di dieci giorni dall’inizio della Serie A, spinge affinché il suo undici tipo non venga toccato, ossia che nessuno dei suoi fedelissimi lasci Appiano Gentile in questa finestra di calciomercato. Anche la dirigenza è conscia dell’enorme rischio che i nerazzurri correrebbero nel cedere alle lusinghe straniere per Skriniar e Dumfries. Di fatto Bremer era il sostituto ideale dell’ex ...

