Ti do una banana Accuse di razzismo al locale gay

DMagnag : @MrCacco02 @Abbardente87 @storytellingins @djubor @lauraboldrini Io non l'ho paragonata affatto e ho detto che chi… - GaetaTaniorizzo : @sole202022 Cambia frutto... Metti una banana oppure una fica penso che sia lo stesso... - _ecii__ : @91HsFratb ti giuro, ho visto il tuo nome e ho detto 'cazzo=banana=harry che mangia una banana' e ho trovato la foto e l'ho messa ahahahah - just_hot_boys : @StellaSirio60 @Gadalpino68 @lauraboldrini @lele09011975 Ti piacerebbe che ti proponessero una Banana eh? - PassioneCirio : Vi aspettiamo per una pausa merenda con la #tortabicolore alla banana all’olio d’oliva! Ecco come prepararla:… -

La Repubblica

...anche nel nostro Paese per Planet Manga ( qui potete acquistare il cofanetto per immergervi in... Ricordiamo che l'adattamento anime in uscita ad ottobre 2022 è prodotta da Studio MAPPA (...È arrivato un ragazzo nero a chiedere un caffè. Il titolare del locale non lo ha fatto entrare dicendogli che il caffè non glielo avrebbe dato e che se voleva gli dava". Inizia così la testimonianza sulle pagine social di Facebook di Alessandro Agostinelli , fondatore dell'associazione disabili "I Do" , che afferma di avere assistito alcuni giorni fa a ... Bufera su locale gay, niente caffè al ragazzo nero: "Se vuoi ti do una banana". Il titolare: "Fatti travisat… A Torino è finito nella bufera un bar accusato di razzismo: il titolare avrebbe detto a un ragazzo di colore che non gli avrebbe dato il caffè, proponendogli invece una banana.È arrivato un ragazzo nero a chiedere un caffè. Il titolare del locale non lo ha fatto entrare dicendogli che il caffè non glielo avrebbe dato e che se ...