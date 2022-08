Tesmec | una semestrale da record | fatturato e utile in forte crescita

(Di venerdì 5 agosto 2022) Grassobbio. La Relazione FinanziariaConsolidata al 30 giugno 2022 diregistra i migliori risultati semestrali della sua storia, confermando il trend die consolidamento dei principali indicatori, grazie al contributo dei settori Rail ed Energy e alla ripresa del mercato americano per il settore Trencher. Un successo senza precedenti persocietà a capo di un gruppo tra i principali a livello mondiale nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, ha esaminato e approvato. In aumento la ...

Il management diha confermato le stime finanziarie per il 2022 . I vertici prevedono ricavi ... EBIT e risultato netto in linea con le attese del mercato conriduzione dell'indebitamento ...... margine Ebitda superiore al 16%, un risultato netto in crescita eriduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto. Per quanto riguarda la Russia,ricorda di controllare al 100% la societa' ... Tesmec conferma guidance 2022 dopo primo semestre in crescita Utile netto di 7,9 milioni di euro, in netta crescita rispetto all'utile netto di 1 milione dello stesso periodo di un anno fa e ricavi consolidati aumenta ...(Teleborsa) - Tesmec, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha realizzato ricavi..