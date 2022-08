Sampdoria | la nuova proprietà fa sognare | si pianifica il doppio colpo dal PSG!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 5 agosto 2022) La situazione in casa Samp è molto delicata, il Presidente Ferrero sta trattando da tempo la cessione definitiva del club blucerchiato con il noto produttore cinematografico Francesco Di Silvio. I tifosi attendono da tempo un responso, che però, almeno per adesso, tarda ad arrivare. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, Di Silvio avrebbe raccontato a Gianluca Vialli (bandiera del club blucerchiato) il progetto che avrebbe in mente per il club, svelandogli anche qualche nome non poco importante per il mercato. Icardi ParedesMauro Icardi sarebbe il biglietto da visita della, la formula con la quale si vorrebbe sbloccare l’operazione sarebbe quella del prestito secco. L’altro nome in lizza sarebbe quello di Leandro Paredes, vecchia conoscenza del nostro campionato. Si tratta di due nomi dal ...