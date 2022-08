Pirandello a Cerveteri, al Parco della Legnara Giorgio Marchesi porta in scena “Il Fu Mattia Pascal” (Di venerdì 5 agosto 2022) Cerveteri – A Cerveteri si alza il sipario, arriva il grande teatro. In scena, all’interno della cornice del Parco della Legnara, nel cuore del centro storico, il genio di Luigi Pirandello: martedì 9 agosto alle ore 21:00 il programma dell’Estate Caerite 2022 propone “Il Fu Mattia Pascal”, un capolavoro della letteratura italiana, con Giorgio Marchesi, celebre attore di fiction Rai campioni d’ascolti e le musiche dal vivo di Raffaele Toninelli. “La serata di martedì 9 agosto, con la messa in scena del capolavoro di Pirandello, rappresenta una vera e propria perla all’interno dell’offerta culturale estiva della nostra ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 5 agosto 2022)– Asi alza il sipario, arriva il grande teatro. In, all’internocornice del, nel cuore del centro storico, il genio di Luigi: martedì 9 agosto alle ore 21:00 il programma dell’Estate Caerite 2022 propone “Il Fu”, un capolavoroletteratura italiana, con, celebre attore di fiction Rai campioni d’ascolti e le musiche dal vivo di Raffaele Toninelli. “La serata di martedì 9 agosto, con la messa indel capolavoro di, rappresenta una vera e propria perla all’interno dell’offerta culturale estivanostra ...

