Morgan consigliere di Giorgia Meloni | la salvezza dell’Italia passa da loro

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 5 agosto 2022) Da musicista a giudice, da pedina impazzita a re delle polemiche,si prepara adesso al prossimo ruolo importante della sua vita:di. Scoppia la polemica sui social e ancora una volta il protagonista è proprio l’eccentrico artista che in un’intervista si è lasciato andare al racconto di un nuovo capitolo della sua vita, quello che lo vede al fianco della leader di Fratelli d’Italia, papabile vincitrice delle prossime elezioni politiche di settembre. Marco Castoldi, ex leader dei Bluvertigo, in un un’intervista a Il Giornale ha confidato: “Sto dando dei consigli aper il suo programma elettorale”. Tranquillinon parla con ladi tasse, ambiente o politiche sociali ma solo degli aspetti ...