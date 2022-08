Monica Cirinnà reclama i soldi trovati nella cuccia del cane (Di venerdì 5 agosto 2022) Monica Cirinnà ci ripensa. Dopo essersi dichiarata totalmente estranea al ritrovamento dei 24mila euro in contanti trovati nella cuccia dei suoi cani nella villa di Capalbio, ora ne reclama la restituzione. Il giallo dei 24mila euro contanti trovati nella cuccia dei cani di Monica Cirinnà La senatrice del Partito Democratico, insieme al marito Esterino Monti, si era dichiarata infatti all’oscuro della provenienza delle 24 banconote da 500 euro che i carabinieri avevano trovato nella cuccia di un cane nella loro proprietà in Toscana. I coniugi sostennero inizialmente che a nasconderli in un posto così inusuale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 agosto 2022)ci ripensa. Dopo essersi dichiarata totalmente estranea al ritrovamento dei 24mila euro in contantidei suoi canivilla di Capalbio, ora nela restituzione. Il giallo dei 24mila euro contantidei cani diLa senatrice del Partito Democratico, insieme al marito Esterino Monti, si era dichiarata infatti all’oscuro della provenienza delle 24 banconote da 500 euro che i carabinieri avevano trovatodi unloro proprietà in Toscana. I coniugi sostennero inizialmente che a nasconderli in un posto così inusuale ...

