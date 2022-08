Milano, «Ora si gioca»: l’estate al parco dove i volontari regalano ai cani una nuova vita (Di venerdì 5 agosto 2022) Le storie (spesso disperate) degli animali del rifugio comunale. Enrico, 84 anni, arriva ogni giorno alle 9: c’è un pitbull che l’aspetta Leggi su corriere (Di venerdì 5 agosto 2022) Le storie (spesso disperate) degli animali del rifugio comunale. Enrico, 84 anni, arriva ogni giorno alle 9: c’è un pitbull che l’aspetta

AntoVitiello : ???? Arrivata ora la conferma definitiva, #DeKetelaere sbarca a Milano in serata. It's time ??? #Milan - lucabianchin7 : Il programma di Charles #DeKetelaere a Milano. ? questa sera all’ora di cena: arrivo a Linate ? domani mattina: vis… - repubblica : Massimo Hallecker, l'ex candidato di Fratelli d'Italia arrestato per corruzione che ora nessuno conosce [di Andrea… - Jocelyn29125111 : @sunrisesrose @GiuseppeConteIT @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Veramente l'hqnno fatto questo gesto... Riconoscibil… - BnB_Ferroviere : «Ora si gioca»: l’estate al parco dove i volontari regalano ai cani una nuova vita -