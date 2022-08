Meghan Markle, la duchessa in intimo finisce tra le sue braccia: non si tratta del Principe Harry (Di venerdì 5 agosto 2022) Nel periodo in cui recitava nella serie Suits la futura duchessa di Sussex è stata protagonista di scene che Harry non apprezza molto. Meghan Markle e il Principe Harry continuano a vivere la loro “nuova” vita in California, dopo aver deciso nel 2020 di lasciare Buckingham Palace e il Regno Unito e di rinunciare ai titoli reali. Il loro rapporto appare sempre molto solido: un legame che nulla pare in grado di scalfire, nemmeno le recenti nostalgie del Principe Harry, che sta provando a riavvicinarsi alla Famiglia Reale dopo i tanti screzi degli ultimi anni. Eppure c’è un particolare della vita di Meghan che suo marito fa davvero fatica a mandare giù. Come noto, prima di conoscere il suo futuro consorte ... Leggi su kronic (Di venerdì 5 agosto 2022) Nel periodo in cui recitava nella serie Suits la futuradi Sussex è stata protagonista di scene chenon apprezza molto.e ilcontinuano a vivere la loro “nuova” vita in California, dopo aver deciso nel 2020 di lasciare Buckingham Palace e il Regno Unito e di rinunciare ai titoli reali. Il loro rapporto appare sempre molto solido: un legame che nulla pare in grado di scalfire, nemmeno le recenti nostalgie del, che sta provando a riavvicinarsi alla Famiglia Reale dopo i tanti screzi degli ultimi anni. Eppure c’è un particolare della vita diche suo marito fa davvero fatica a mandare giù. Come noto, prima di conoscere il suo futuro consorte ...

vogue_italia : Buon compleanno, Meghan Markle! Festeggiamo i suoi 41 anni mostrandovi il suo stile in 25 look indimenticabili ?? - vogue_italia : Vi sveliamo 5 curiosità che non sapete su di Meghan Markle (incluso il suo vero nome) - blancoblanco_ : Meghan Markle vuole cenare sola, ma il ristorante dice di no: è polemica a New York ' Meghan Markle e il marito Ha… - Barbara27541025 : RT @vogue_italia: Buon compleanno, Meghan Markle! Festeggiamo i suoi 41 anni mostrandovi il suo stile in 25 look indimenticabili ?? https://… - sannetje_26 : RT @vogue_italia: Buon compleanno, Meghan Markle! Festeggiamo i suoi 41 anni mostrandovi il suo stile in 25 look indimenticabili ?? https://… -