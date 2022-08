Mauro Icardi cerca di smentire la crisi con Wanda Nara ma commette un clamoroso errore: ecco il video che lo smaschera (Di venerdì 5 agosto 2022) Mauro Icardi, pubblicando un video su Instagram, ha cercato di smentire le notizie in merito all’imminente divorzio da Wanda Nara, facendo credere di essere in vacanza con la moglie. Peccato che abbia sottovalutato l’occhio di lince della rete ed è stato clamorosamente smascherato. Mauro Icardi smentisce la crisi con Wanda Nara ma commette un clamoroso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 agosto 2022), pubblicando unsu Instagram, hato dile notizie in merito all’imminente divorzio da, facendo credere di essere in vacanza con la moglie. Peccato che abbia sottovalutato l’occhio di lince della rete ed è stato clamorosamenteto.smentisce laconmaun... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

