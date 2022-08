Maldive, resort assume libraio: 'Vivrà in una suite da 36mila euro a notte'. Come candidarsi (Di venerdì 5 agosto 2022) Cercasi libraio in un resort alle Maldive . Il 'Soneva Fushi', un resort nell'arcipelago dell'Oceano Indiano, è alla ricerca di qualcuno che ami leggere e conosca bene i social, per poter gestire la ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 agosto 2022) Cercasiin unalle. Il 'Soneva Fushi', unnell'arcipelago dell'Oceano Indiano, è alla ricerca di qualcuno che ami leggere e conosca bene i social, per poter gestire la ...

leggoit : #maldive, resort assume #libraio: «Vivrà in una suite da 36mila euro a notte». Come candidarsi - marzia75 : Resort delle Maldive cerca un 'libraio scalzo'. Potrà vivere gratis in una suite per 36mila dollari a notte… - LadyBrettAshl17 : @HighBabe3 Andare in un Paese del terzo mondo e lamentarsi per cose da terzo mondo. Queste persone devono solo star… - tiscalinotizie : Vuoi lavorare in un resort di lusso in mezzo alla natura? Candidati. Ecco come e dove fare domanda.… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #Maldive, resort ricerca 'libraio scalzo' per un anno: potrà vivere gratis in una suite da 36mila dollari a notte https… -