LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: azzurre fuori falla finale nel K4 500 (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19: Al via nella prima semifinale del K4 500 maschile Singapore, Lituania, Canada, Francia, Repubblica ceca, Ungheria, Australia, Gran Bretagna, Giappone. Prime tre in finale 15.18: In finale vanno il Messico che ha vinto in rimonta la semifinale davanti alla Gran Bretagna e al Canada 15.17: Peccato! L'Italia chiude quarta e non disputerà la finale del K4 femminile. Buona partenza delle azzurre che però non riescono a reggere il ritmo delle prime tre alla distanza 15.12: Al via nella prima semifinale del K4 500 donne al via Olanda, Italia, Gbr, Danimarca, Messico, Cina, Repubblica Ceca, Canada, Usa. Le prime tre vanno in finale 15.03: La prossima gara è in programma alle ...

