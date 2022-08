L’Arsenal si impone nella prima di campionato in Premier League | Crystal Palace ko

(Di venerdì 5 agosto 2022) E’ arrivato il momento tanto atteso: i campionati di calcio 2022-23 stanno iniziando. Ad aprire le danze ogi sono stati Bundesliga e. In Germania il Bayern ha asfaltato Francoforte vincendo 6-1, in Inghilterra, invece,ha conquistato una bella vittoria sul. A sbloccare il match è stato Martinelli al 20?, mentre a regalare il gol del doppio vantaggio è stata un’autorete di Guehi.vince dunque 2-0 e conquista i primi tre punti della stagione. L'articolo CalcioWeb.

Sport Mediaset

