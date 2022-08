La mappa che terrorizza il Pd: boom di collegi al centrodestra (Di venerdì 5 agosto 2022) Il centrosinistra è competitivo solo nelle regioni rosse e in Alto Adige. Letta sicuro di vincere 15 sfide su 221 Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 agosto 2022) Il centrosinistra è competitivo solo nelle regioni rosse e in Alto Adige. Letta sicuro di vincere 15 sfide su 221

istsupsan : ?? #LONGCOVID, on line la mappa aggiornata dei centri, suddivisi per Regione ??Puoi trovare i contatti delle struttu… - LegaSalvini : ++ L’ITALIA (QUASI) TUTTA AZZURRA: LA MAPPA CHE SPIEGA PERCHÉ IL PD È DISPERATO ++ - conlavistablack : @coeursben ma non ho capito devi mettere i numeri tipo gli altri musei o c'è una mappa che ti guida su dove andare? - Akkothen_ : @sbuglio @matteosalvinimi Tutte mie? Mi può almeno mostrare dove l'ha vista la mappa che mostra che la radioattivit… - DragonAge_it : RT @DragonAge_it: Prima di andare oltre con questa mappa, ci tengo a fare i complimenti all'artista che l'ha realizzata per la Dark Horse,… -