Jovanotti attacca gli “econazisti” dopo le accuse sui concerti in spiaggia | “Mi fa schifo chi usa la parola ‘greenwash’ | gli hashtag infilateveli dove sapete” – Video

(Di venerdì 5 agosto 2022) “Venite a vedere, qui facciamo tutto in regola. Il Jova Beach Party non mette in pericolo nessun ecosistema. Le spiagge non solo le ripuliamo, ma le riportiamo a un livello migliore di come le abbiamo trovate”. A dirlo, in unmessaggio pubblicato sui propri social, è, dal lido di Fermo,che quattro ditte sono state sospese per manodopera illecita. Il cantante si è scagliato contro quelli che lui stesso definisce “”: “Questo non è un progetto, questami fa cagare. Così come mi fachi la pronuncia, è un, e glite metterveli”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.