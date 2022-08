Gli auguri di Fedez a J-Ax in un abbraccio indimenticabile (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli auguri di Fedez a J-Ax arrivano via social, nel ricordo di un abbraccio indimenticabile che sancisce la loro riconciliazione. Oggi, venerdì 5 agosto 2022, J-Ax compie 50 anni. Era infatti il 1972 quando vedeva la luce e oggi festeggia in famiglia. Al suo fianco, sul letto, nell’immagine condivisa su Instagram, suo figlio. “Mi dicono che questo sia un compleanno importante”, scrive lo “zio” d’Italia sui social, che svela anche i suoi progetti per il 50esimo anno di età: lo trascorrerà in famiglia, a giocare con il figlio e con il cane. Poi andrà a suonare.“Lo passerò a giocare con la crew che vedete nella foto. Poi dopo averli messi a letto, andrò a suonare”, aggiunge.“Ho tutto quello che mi serve. Una volta pensavo che essere felice fosse il risultato del vendicarsi dai torti subiti.Oggi provo solo una grande ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Glidia J-Ax arrivano via social, nel ricordo di unche sancisce la loro riconciliazione. Oggi, venerdì 5 agosto 2022, J-Ax compie 50 anni. Era infatti il 1972 quando vedeva la luce e oggi festeggia in famiglia. Al suo fianco, sul letto, nell’immagine condivisa su Instagram, suo figlio. “Mi dicono che questo sia un compleanno importante”, scrive lo “zio” d’Italia sui social, che svela anche i suoi progetti per il 50esimo anno di età: lo trascorrerà in famiglia, a giocare con il figlio e con il cane. Poi andrà a suonare.“Lo passerò a giocare con la crew che vedete nella foto. Poi dopo averli messi a letto, andrò a suonare”, aggiunge.“Ho tutto quello che mi serve. Una volta pensavo che essere felice fosse il risultato del vendicarsi dai torti subiti.Oggi provo solo una grande ...

AlbertoBagnai : Pensano di riuscire loro, perché sono scienziatih, dove stiamo a fatica riuscendo noi. È il metodo Burioni, ma non… - ItaliaTeam_it : Nuota verso gli europei di Roma, tanti auguri a Nicolò Martinenghi che oggi compie 23 anni! ?????? #ItaliaTeam |… - m_liuk : Immaginate di essere #Ricciardo, sei appena andato in vacanza in un'annata pessima, stai per fare gli auguri a… - LucaValigi : Gad Lerner fa gli auguri ad Adrinano Sofri, mandante, dell'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, dic… - SailorAnna : Lunedì saranno 9 anni ... Manca tanto Come ogni anno passerò il giorno del mio compleanno a piangere più del giorno… -