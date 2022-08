Frosinone | attivato il percorso diagnostico sui tumori cerebrali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 agosto 2022) Si potranno ottenere vantaggi importanti per i pazienti affetti dache avranno a propria disposizione tutti i professionisti in grado di stabilire quali e in che tempi sottoporsi a determinate visite specialistiche, guadagnando tempo ed evitando spostamenti. Tutto ciò grazie all’attivazione, da parte della Asl di, delTerapeutico Assistenziale (PDTA) suie del sistema nervoso. Nel processoper ciascun paziente viene creato undi cura ad hoc sul paziente tenendo conto anche delle sue esigenze. Attraverso questoil paziente oncologico viene preso in carico e seguito da un gruppo multidi- sciplinare di esperti dalla ...