Elezioni | contatti Renzi-Pizzarotti | ipotesi patto è sul tavolo

Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Nel giorno in cui Calenda e Fratoianni agitano le acque del fronte progressista, si registrano movimenti al centro, nel cosiddetto terzo polo. Con incontri e abboccamenti, apprende l'Adnkronos, tra Matteo Renzi e l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, tornato in pista con 'Lista civica nazionale', un movimento che impegna sindaci, amministratori locali, associazioni e promotori di progetti del territorio. L'ex primo cittadino grillino è ormai da due settimane nella capitale, impegnato in incontri, confronti e faccia a faccia. Poco fa, con una nota, Lista Civica ha reso noto di aver rifiutato la proposta del Pd 'di confluire in un'unica lista con quella promossa da Luigi Di Maio e Bruno Tabacci'. Una condizione che il movimento di Pizzarotti bolla come 'irricevibile'.

