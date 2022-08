Elezioni, Calenda al Pd: "Tra noi c'è un patto, decidete" | Di Maio lo attacca: "Sta disgregando la coalizione" (Di venerdì 5 agosto 2022) Il leader di Azione a Franceschini: 'L'interesse dei partiti non conta'. Il capo politico di Impegno Civico: 'Ha difficoltà a spiegare ai suoi di essersi candidato col ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 agosto 2022) Il leader di Azione a Franceschini: 'L'interesse dei partiti non conta'. Il capo politico di Impegno Civico: 'Ha difficoltà a spiegare ai suoi di essersi candidato col ...

